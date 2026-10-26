Susurluk'ta işçi servisiyle çarpışan ticari araçta sürücü sıkıştı, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Susurluk'ta işçi servisiyle çarpışan ticari araçta sürücü sıkıştı, 9 kişi yaralandı

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Susurluk\'ta işçi servisiyle çarpışan ticari araçta sürücü sıkıştı, 9 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde işçi servis minibüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Servisteki 8 yolcu ile ticari araç sürücüsü yaralanırken, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastanelere kaldırıldı.

BALIKESİR'de işçi servis minibüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Susurluk ilçesi Kepekler mevkisinde meydana geldi. Karacabey ilçesinden Susurluk yönüne giden A.Y. yönetimindeki 16 BOP 191 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen A.A. idaresindeki 16 BLU 665 plakalı işçi servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada, servisteki 8 yolcu ile ticari araç sürücüsü A.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkesir İtfaiyesi Susurluk Grup Amirliği ekipleri, ticari aracın içerisinde sıkışan sürücü A.Y.'yi kısa sürede yürüttüğü çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kısmi olarak tek şeritten kontrollü sağlanırken, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
BalıkesirOtomobilSusurlukİtfaiyeGüncelSon Dakika

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