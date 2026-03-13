Suudi Arabistan'da 45 İHA Saldırısı Engellendi - Son Dakika
Suudi Arabistan'da 45 İHA Saldırısı Engellendi

13.03.2026 07:44
Suudi Arabistan, gece boyunca 45 İHA saldırısının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, gece boyunca ülkeye yönelik 45 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, gece boyunca Suudi Arabistan hava sahasına giren 45 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, imha edilen 45 İHA ile birlikte, Suudi Arabistan'da dün akşamdan bu yana ülke hava sahasına giren toplam 64 İHA ve 2 balistik füzenin savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

07:15
Suudi Arabistan'da 45 İHA Saldırısı Engellendi
