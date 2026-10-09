Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Yemen'e 77 saldırı düzenlediğini Husiler iddia etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Yemen'e 77 saldırı düzenlediğini Husiler iddia etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte başkent Sana ve çeşitli vilayetlere 77 hava ve füze saldırısı yaptığını iddia etti. Seri, gerginliğin tırmandığı tarihten bu yana Yemen'e yönelik toplam saldırı sayısının 1934 olduğunu öne sürdü.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte başkent Sana ve çeşitli vilayetlere 77 hava ve füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine ait "F-15" ve "Typhoon" tipi savaş uçaklarının Yemen'de kendilerinin kontrolündeki bölgeleri hedef aldığını aktardı.

Saldırıların Husilerin kontrolündeki başkent Sana'nın yanı sıra Taiz, Saada, Cevf, Marib, Hacce ve Amran vilayetlerinde yoğunlaştığını ifade eden Seri, gerginliğin tırmanmaya başladığı tarihten itibaren Yemen'e düzenlenen toplam hava ve füze saldırısı sayısının 1934'e ulaştığını ileri sürdü.

Seri, Babulmendeb Boğazı'nda faaliyet gösteren mensuplarının ise hükümet güçlerini püskürttüğünü iddia etti.

Sözcü Seri, hükümet güçlerinin bölgedeki Husilere karşı başlattığı saldırıda çok sayıda kayıp vererek başarısız kaldığını öne sürdü.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, gün içinde yaptığı açıklamada, "Babulmendeb Boğazı, terörist Husi milislerinin kalıntılarından temizlendi." demişti.

Kaynak: AA
Savaş ve ÇatışmaSuudi ArabistanPolitikaGüncelYemenDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
Şu geldiğimiz hale bakın Öz babasından haraç istedi, sonrası facia Şu geldiğimiz hale bakın! Öz babasından haraç istedi, sonrası facia
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
Fenerbahçe’de ayrılık 1 dakika bile oynamadan gidiyor Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Fenerbahçe’den Mert Hakan bombası Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan... 5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
21:59
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
21:44
Panama’da 7.6 büyüklüğünde deprem Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
21:27
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı
21:25
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
20:27
İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
19:22
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 22:17:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Yemen'e 77 saldırı düzenlediğini Husiler iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei