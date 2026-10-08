Suudi Arabistan'ın Yemen'e son 24 saatte 59 saldırı yaptığı Husilerce açıklandı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ın Yemen'e son 24 saatte 59 saldırı yaptığı Husilerce açıklandı

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Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Yemen'e 59 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü, saldırılarda kadın ve çocukların da olduğu can kayıpları yaşandığını, gerilimin tırmanmasından bu yana saldırı sayısının 1857'ye ulaştığını ileri sürdü.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte 59 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Seri, Yemen'in Sana, el-Cevf, Taiz, Marib, Hacce, Saada, el-Hudeyde, Lahic, Rime, İbb ve el-Beyda illerine son 24 saatte 59 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu can kayıplarının yaşandığını ileri süren Seri, gerilimin tırmanmasından bu yana Suudi Arabistan'ın düzenlediği hava saldırılarının sayısının 1857'ye ulaştığını ifade etti.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA
Savaş ve ÇatışmaSuudi ArabistanPolitikaGüncelYemenDünyaSon Dakika

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