Suudi Arabistan, Libya\'da uluslararası ekonomi konferansı düzenlemeyi teklif etti

Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasbi, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali el-Huveyc ile görüşmesinde Libya'da uluslararası bir ekonomi konferansı düzenlenmesi teklifinde bulundu.
Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Huveyc ile Kasbi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Ticaret Örgütünün 13. Bakanlar Konferansı çerçevesinde Abu Dabi'de bir araya geldi.
Görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi ile Suudi yatırımcıların Libya'da yatırım konusunda karşılaştıkları zorluk ve engeller ele alındı.
Suudi Bakan Kasbi, ülkesinin Libya ile işbirliği yapmaya, ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında teknik destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.
Kasbi, Körfez şirketleri de dahil olmak üzere büyük uluslararası şirketlerin katılımıyla Libya'da yatırımın geleceğini açıklığa kavuşturacak uluslararası bir konferans düzenlenmesi teklifinde bulundu.
Huveyc de Libya'nın stratejik konumuna işaret ederek ülkesinin Afrika'daki ticaret için hayati bir geçiş noktasında bulunduğunu ve Avrupa ile Afrika ülkeleri arasındaki ticarette ve enerji alanında büyük fırsatlar sunduğunu dile getirdi.
Libyalı Bakan ayrıca, ocak ayında Riyad ile ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliği ufuklarının açılması, prosedürlerin kolaylaştırılması, zorluk ve engellerin aşılmasına yönelik Suudi Arabistan'ın Trablus'taki diplomatik temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.
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