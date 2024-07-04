Suudi Arabistan ve ABD, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan ve ABD, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'li Senatör Cory Booker ile görüşerek ikili ilişkileri ve ortak öneme sahip konuları ele aldı. Ayrıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaparak bölgesel meseleler ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Sudan'daki gelişmeleri değerlendirdi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı.

04.07.2024 12:32
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Suudi Arabistan ile ABD, ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'li Demokrat Parti'den Senatör Cory Booker ile Cidde'de görüştü.

Bin Selman ve Booker'in ikili ilişkiler, işbirliği ve ortak öneme sahip konuları görüştüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlar, bölgesel meseleler ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli öldü, 87 bin 266 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve ABD, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldı - Son Dakika

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