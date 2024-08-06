Suudi Arabistan ve Fransa, Orta Doğu'daki Tansiyonu Düşürme Yollarını Görüştü

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'daki tansiyonu düşürmenin yollarını ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdüğü saldırıları ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Veliaht Prens Bin Selman ve Cumhurbaşkanı Macron'un telefonda görüştüğü belirtildi.

İkilinin, gerilimi azaltma ve bölgeyi çatışmanın genişlemesi riskinden korumanın önemini ele aldığı ayrıca İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları masaya yatırdığı aktarıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının ardından İsrail ve İran arasında tırmanan gerilimi görüşmüştü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 653 Filistinli öldü, 91 bin 535 kişi yaralandı.