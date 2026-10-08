Suudi saldırısında Husilere karşı Pakistan savaş uçakları kullanıldığı iddia edildi - Son Dakika
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Suudi saldırısında Husilere karşı Pakistan savaş uçakları kullanıldığı iddia edildi

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NYT'ye konuşan bir yetkili, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husilere saldırılarında Pakistan savaş uçaklarının kullanıldığını iddia etti. Başka bir yetkili, Pakistan'ın kara harekatı yerine hava desteğiyle İHA ve füze tehditlerini etkisiz hale getirmeye odaklandığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarında Pakistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının kullanıldığı iddia edildi.

New York Times'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pakistanlı yetkili, Suudi Arabistan'ın Husilere saldırılarında Pakistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının kullanıldığını belirtti.

İsminin açıklanmamasını isteyen başka bir Pakistanlı yetkili ise Pakistan'ın rolünün, Yemen'de bir kara harekatı yürütmekten ziyade, hava desteğiyle Husilerin insansız hava aracı ve füze tehditlerini etkisiz hale getirmeye odaklanmak olduğunu belirtti.

Öte yandan ABD ordusu eski Pakistan Ateşesi David O. Smith, yaptığı açıklamada, gizli bilgilere erişiminin olmadığını ancak, analistler arasında şu anda Suudi Arabistan'da konuşlu 8 bin civarında Pakistan askeri olduğunun değerlendirildiğini aktardı.

Kaynak: AA
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