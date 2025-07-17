Süveyda'da PKK/YPG İçin Koridor Talebi

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Şam yönetimiyle çatışan Hikmet el-Hecri grubu, terör örgütü PKK/ YPG işgal sahasına koridor açılmasını talep etti.

Dürzilerin önde gelen liderlerinden Hikmet el-Hecri'nin açıklamalarının yayınlandığı sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, Süveyda ilindeki yaşam alanlarından PKK/YPG'nin işgalinde olan ülkenin kuzeydoğusundaki bölgelere "yol açılması" istendi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'a da çağrıda bulunulan açıklamada, Süveyde ve Ürdün arasında bir sınır geçişinin açılması talep edildi.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, önceki akşam Haseke kent merkezinde yandaşlarına Süveyda'da güvenlik güçleriyle çatışan gruplara destek eylemi tertipletmişti.

Örgüt halihazırda da Süveyda'ya "insani yardım" adı altında bir sevkiyat yapmaya hazırlanıyor.

PKK/YPG önceki gün de Halep ilinin doğusundaki Deyr Hafır bölgesinde Suriye ordusu ile çatışmaya girip ardından bölgeye takviye unsurlar sevk etmişti.

Saldırı ve sevkiyatın, Suriye ordusunun güneyde silahlı gruplarla meşgul olduğu bir zamanlamayla yapılması dikkatleri çekmişti.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

?Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.