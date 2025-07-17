Süveyda Krizi İçin Ortak Bildiri - Son Dakika
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Süveyda Krizi İçin Ortak Bildiri

17.07.2025 21:53
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11 ülke, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'daki krizi sona erdirmek için ortak bildiri yayınladı.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün girişimiyle hazırlanan 11 ülkenin katılımıyla yayınlanan ortak bildiride Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da krizin sona erdirilmesine ilişkin mutabakat memnuniyetle karşılanırken, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları kınandı.

Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Suudi Arabistan, Irak, Umman, Katar, Kuveyt, Lübnan ve Mısır dışişleri bakanları konuya ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Suriye'nin güvenliği, birliği ve istikrarının desteklendiği ülkenin iç işlerine her türlü yabancı müdahalenin ise reddedildiği vurgulanan bildiride, İsrail'in Suriye'ye yönelik tekrarlanan saldırıları kınandı.

Ortak bildiride ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) İsrail'in işgal altındaki Suriye topraklarından tamamen çekilmesini ve tüm İsrail saldırılarının durdurulmasını sağlamak için yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi çağrısı yapıldı.

-Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

?Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Süveyda Krizi İçin Ortak Bildiri - Son Dakika

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