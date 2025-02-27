Svalbard Tohum Deposuna 14.000 Yeni Tohum Eklenecek - Son Dakika
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Svalbard Tohum Deposuna 14.000 Yeni Tohum Eklenecek

Norveç, Svalbard Küresel Tohum Deposuna 21 gen bankasından 14.000 tohum örneği ekleyecek.

27.02.2025 14:43
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OSLO, 27 Şubat (Xinhua) -- Norveç hükümeti 21 gen bankasından gelen toplam 14.000 tohum örneğinin bu hafta Svalbard Küresel Tohum Deposu'na ekleneceğini duyurdu.

Bu örnekler, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen kritik öneme sahip çeşitli bitki türlerini içeriyor.

Devlet Bakanı Hanne-Berit Brekken çarşamba günkü teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Tohum deposu, dünyamızın gıda güvenliğini korumayı amaçlıyor. Svalbard Küresel Tohum Deposu için birçok yeni yatırımcı ve ülkeden gelen tohumları teslim almak üzere burada bulunmak çok güzel bir duygu" dedi.

Törenin ardından düzenlenen Svalbard Uluslararası Diyalog toplantısının açılışında bir araya gelen üst düzey hükümet yetkilileri ve uzmanlar, artan çevresel baskılar ve devam eden küresel çatışmalar karşısında ürün çeşitliliğini korumanın zorluklarını ele aldı.

Bu haftaki teslimatla depoya 66. kez örnek eklenmiş olacak. 2008'de açılan Svalbard Küresel Tohum Deposu, o zamandan bu yana dünya genelindeki 123 tohum bankasından tohum örnekleri teslim aldı.

4,5 milyon farklı tohum türünü saklama kapasitesine sahip depo, küresel gen bankalarında depolanan benzersiz her bir tohum türünün kopyalarının yanı sıra gelecekte teslim edilecek yeni türleri de barındırma imkanına sahip.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Svalbard Tohum Deposuna 14.000 Yeni Tohum Eklenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Svalbard Tohum Deposuna 14.000 Yeni Tohum Eklenecek - Son Dakika
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