Synbiochem Ekibi TEKNOFEST\'te Yarışacak

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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ni temsil eden Synbiochem ekibi, 2- 6 Ekim'de Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak.

Antalya'da 5-8 Eylül'de düzenlenen TEKNOFEST 2024 Akdeniz'deki finallerde, Doç. Dr. Gülcihan Gülseren danışmanlığında, doktora öğrencileri Zeynep Demirsoy, Fatmanur Elif Sara, Merve Şeker ve İrem Beyza Calla'dan oluşan Konya Gıda ve Teknoloji Üniversitesi ekibi, "Enzim mimikleri ile yeni nesil biyosensörler: tirozin biyosensörübu" adlı projeyle yarıştı.

Biyoteknoloji İnovasyon Fikir Kategorisi Üniversite ve Üzeri Seviyesi sıralamasında 76,92 puan ile ikinci olan Synbiochem ekibi, Adana'da 2-6 Ekim'de düzenlenecek TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak.