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Taciz Olayı Meclis Gündeminde

CHP'li Kılıç, okulda taciz eden temizlik görevlisinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

14.10.2024 16:39
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(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Bayraklı'da bulunan bir okulda, bir öğrenciyi taciz eden okul temizlik görevlisinin gözaltına alınıp, serbest bırakılmasını Meclis gündemine taşıyarak, "Yine cezasızlık… Yine mağdurun adalet duygusunu yaralayan, faili ise daha cesaretlendiren, ödüllendiren yargı sistemini kabul etmiyoruz" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Bayraklı'da bulunan bir okulda, bir öğrenciyi taciz eden okul temizlik görevlisinin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Konuyu TBMM gündemine taşıyan Kılıç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Kılıç, şunları söyledi:

"İzmir Bayraklı'da bulunan bir okulumuzda, bir öğrenci temizlik görevlisinin tacizine uğradı. 10 Ekim 2024 tarihinde kayıtlara geçen olay, çocuğun yaşadıklarını öğretmenine anlatmasıyla açığa çıktı. Gözaltına alınan temizlik görevlisi bir gün sonra serbest bırakıldı. Son dönemlerde okullarımızda artan vakalar dikkat çekici boyutlara ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı, okullara yeterli bütçe ayırmadığı için okulların güvenliğinden, temizliğine kadar her konuda çok büyük sıkıntılarla karşı karşıyayız.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncelikli görevi çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamaktır. Ancak bu görevini yerine getiremiyor. Çocuklarımız sokaklarda güvende değiller, okullarda da güvende değiller. Milli Eğitim Bakanlığı, okul personelinin atamasını neye göre yapıyor, bu görevliler güvenlik soruşturmasından geçiriliyor mu? Denetimleri yapılıyor mu? Benzer olayların yaşanmaması için Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum.

"Failleri cesaretlendiriyor"

Biz benzer olaylar yaşanmasın istiyoruz ama bu taciz vakasının ardından fail gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Cezasızlık her yerde kol geziyor. Bu durum mağdurların adalet duygusunu yaralarken; failleri de cesaretlendiriyor. Bu soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağız."

Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda temizlik görevlisi ve diğer personel hangi usullle işe alınmaktadır? Okullara alınan personel herhangi bir güvenlik soruşturmasından geçirilmekte midir? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda istihdam edilen görevliler hangi kıstaslara göre görevlendirilmektedir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu görevlilere yönelik denetimler nasıl yapılmaktadır? Ayrıca hizmet içi vd. eğitimler personele verilmekte midir" sorularını yöneltti.

Adalet Bakanı Tunç'a soru: "Şüpheli hakkında yapılan şikayete rağmen, neden serbest bırakılmıştır?"

Kılıç, Adalet Bakanı Tunç'a da "Olayla ilgili soruşturma başlatılmış mıdır? Olayla ilgili soruşturma başlatıldıysa, soruşturmanın akıbeti nedir? Şüpheli hakkında 10 Ekim 2024 günü hangi suçtan gözaltı işlemi yapılmıştır? Şüpheli hakkında yapılan şikayete rağmen, neden bir gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılmıştır" sorularını sordu.

Kaynak: ANKA

Sevda Erdan Kılıç, Milletvekili, Politika, Güncel, Sağlık, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taciz Olayı Meclis Gündeminde - Son Dakika

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