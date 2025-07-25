Tahran'da Gazze İçin Gösteri

İsrail'in Gazze'de devam eden soykırım ve savaş suçları İran'ın başkenti Tahran'da Cuma namazı sonrası düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Tahran'daki İmam Humeyni Büyük Musalla Camisinde kılınan Cuma namazının ardından Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi.

Namazın ardından yürüyüşe geçen kalabalık, "Gazze'ye sessiz kalmak Kur'an'a ihanettir", "Ne uzlaşma ne teslimiyet, Amerika ve İsrail ile savaş" ve "Gazze Kerbela oldu" sloganlarıyla İsrail ve ABD'yi protesto etti.

Ellerinde İran ve Filistin bayrakları ile Hizbullah flamaları taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulmasını istedi.