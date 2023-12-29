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Tahran'da Noel hazırlıkları başladı

İran'ın başkenti Tahran'da yılbaşı hazırlıkları nedeniyle bazı caddelerde alışveriş hareketliliği yaşanıyor. Mirzayi Şirazi Caddesi ve Ermeni bölgelerindeki mağazalar, Noel ve yeni yıl için vitrinlerini süsleyerek müşterilerin ilgisini çekiyor.

Tahran\'da Noel hazırlıkları başladı
29.12.2023 - 22:59,
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İran'ın başkenti Tahran'da yılbaşı hazırlıkları nedeniyle bazı caddelerde alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

Başkentteki Mirzayi Şirazi Caddesindeki mağazalar yeni yıl ve Noel için vitrinlerini süslerken, çoğunluğu Hristiyanlardan oluşan müşteriler ise Noel kutlamaları için ihtiyaç duydukları ürünleri satın alıyor.

Söz konusu caddenin yanı sıra İran'daki en büyük dini azınlık olan Ermenilerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki mağazaların vitrinleri de "Noel Baba" oyuncakları, çam ağaçları ve ışıklandırma ürünleri ile dikkati çekiyor.

Kaynak: AA
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