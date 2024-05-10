Tahran Yunus Emre Enstitüsü\'nden Uluslararası İnteraktif Sanal Gerçeklik Film Yapımı Atölyesi

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Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Doktor Öğretim Görevlisi Kenan Subaşı'nın sunumuyla "Uluslararası İnteraktif Sanal Gerçeklik Film Yapımı Atölyesi" etkinliği düzenledi.

İran Genç Sinemacılar Derneğinin işbirliği ile başkent Tahran'daki "Sinema Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe İranlı genç sinema yönetmen, yapımcı, oyuncu ve izleyicileri ile Türk vatandaşları katıldı.

İzleyicilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilen sunumda Subaşı, izleyicilerle sanal gerçekliğin geleceği ve sinema dünyasına olası etkilerini tartıştı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Subaşı, daha önce Uluslararası Tahran Kısa Film Festivali'ne davetli olduğunu ancak gelemediğini belirterek, bugün Tahran'da genç sinemacılarla sinema ile yeni teknolojiler arasındaki bağlantıyı konuşmaktan memnun olduğunu ifade etti.

Subaşı, yeni teknolojilerin sinemayı her döneminde etkilediğini dile getirerek, "İçinde bulunduğumuz yapay zeka ve sanal gerçeklik teknolojileri de sinemayı değiştiriyor, dönüştürüyor ve yeni bir anlatıya kavuşturuyor." diye konuştu.

Tahran'da kısa film izleyicileri ve yönetmenleri, uzun metraj film yönetmen ve yapımcıları ile sinemanın gelecekteki versiyonu üzerine konuştuklarını aktaran Subaşı, etkinliğin oldukça etkileşimli geçtiğini vurguladı.

Subaşı, "Hem film festivalleri hem de mecraların yeni teknolojilere büründüğü bugünlerde geleneksel filmi yeni teknolojilere nasıl taşıyabilirizi Tahran'da konuşmuş olduk." dedi.

İran'da iyi filmler çekildiğini kaydeden Subaşı, İranlı sanatçıların bir çok film festivalinde kendini filmlerle ifade ettiğini söyledi.

Tahran YEE Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir de kurum olarak, "dünyaca ünlü İranlı yönetmenlerin yetişmesine vesile olan İran Genç Sinemacılar Derneği ile birlikte" bu etkinliği düzenlediklerini bildirdi.

Pandemi ve pandemi sonrasında dijitalleşmenin farklı sektörlere etkisi olduğunu dile getiren Özdemir şöyle konuştu:

"Dijitalleşme sinema sektörünü de çok ciddi bir şekilde etkiledi ve dönüştürdü. Bugün İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kenan Subaşı hocamızla yeni teknolojiler ışığında yapay zeka, medya teknolojileri iletişim teknolojileri, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin sinema sektörüne etkisini içeren sunumunu dinledik, anlamaya çalıştık."