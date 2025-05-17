Taksicide Zeka Oyunları Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Taksicide Zeka Oyunları Deneyimi

Taksicide Zeka Oyunları Deneyimi

Ordulu taksici, yolcularına metal zeka oyunları sunarak farklı bir yolculuk deneyimi yaşatıyor.

17.05.2025 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordulu taksici Bulut Samet Yanık, çoğunluğu el becerisine dayalı metal zeka oyunlarını aracına binen müşterilerinin hizmetine sunarak onlara farklı bir yolculuk deneyimi yaşatıyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Yanık, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu zeka oyunlarına gönül vererek kendini geliştirdi.

Yanık, 5 yıl önce başladığı mesleğinde boş zamanlarını değerlendirebilmek için zeka oyunlarıyla zaman geçirmeye devam etti.

Zeka oyunlarından yolcularının da faydalanabileceğini düşünen Yanık, aralarında küp, bulmaca ve puzzle gibi oyunların yer aldığı zeka oyunlarını müşterilerinin hizmetine sundu.

Müşterilerinin oyunlara ilgi gösterdiğini gören Yanık, zeka oyunlarında başarılı olan yolculara ise yüzde 10 indirim yapıyor.

"Yolu uzatan vatandaşlarımız oldu"

Taksici Bulut Samet Yanık, AA muhabirine, sudoku, satranç, puzzle gibi oyunlara ilgisi olduğunu anlattı.

Müşteri beklerken çözmeye çalıştığı zeka oyunlarının yolcuların da dikkatini çekmeye başladığını belirten Yanık, "Müşterilerden, 'Onu ben de çözebilir miyim?' diyenler oldu. Ben de oyunları onlara uzatmaya başladım." dedi.

Uygulamadan müşterilerinin memnun kaldığını anlatan Yanık, şöyle devam etti:

"Henüz olumsuz dönüş almadım. Olumsuz diyebileceğimiz dönüş, çok fazla hırslanan müşterilerim oldu. Varacağı yere geldiği halde, 'Biraz daha devam et, ben bunu çözmezsem bu gece rahat edemem.' deyip yolu uzatan vatandaşlarımız oldu. Onları saymazsak henüz kötü dönüş almış değilim. Çözen vatandaşlarımızdan da haklı olarak, 'Çözdük, ne oldu şimdi?' diyenler oldu. Ben de onlara bunun karşılığı olarak yüzde 10 indirim yapmaya başladım."

Müşterilerinin uygulamayı birbirine söylemesi üzerine yolcu sayısının da artış gösterdiğini dile getiren Yanık, "Yine bunun sayesinde sosyal medyadan, 'Çok yoğunsundur, ne zaman beni alabilirsin?' diyenler oluyor." diye konuştu.

"Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorlar"

Yanık, koleksiyonunda 60 ile 80 arasında oyun bulunduğunu, sevdiği için bu sayıyı artırmaya devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aslında çok güzel uygulama oldu çünkü arabaya binen vatandaşlarımız yolculuk süresi boyunca çoğunlukla telefonlarıyla ilgileniyorlardı. Sosyal medya hesaplarını kontrol ederek, videolar izleyerek gidiyorlardı. Şimdi güzel, değerli bir şey yaptığımızı düşünüyorum.

İnsanları bir şeylerle meşgul ettiğimizi düşünüyorum. Yüzlerine bir gülümseme geliyor. Gidecekleri yere kadar hızlı vakit geçiriyorlar. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorlar. Oyuna dalıp gidecekleri yeri kaçırıyorlar. İnecekleri yeri unutan vatandaşlarımız oluyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Ulaşım, Güncel, Medya, Yaşam, Oyun, Oyun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksicide Zeka Oyunları Deneyimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi 2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi
Polise küfürler yağdıran eski AK Parti ilçe başkanı tutuklandı Polise küfürler yağdıran eski AK Parti ilçe başkanı tutuklandı
Edi Rama’nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu Erdoğan takılmadan edemedi Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi
Kerem Aktürkoğlu’ndan TFF’ye olay tepki Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki
5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak 5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu
Zirvede aile fotoğrafı Erdoğan ile Meloni arasındaki diyalog dikkat çekti Zirvede aile fotoğrafı! Erdoğan ile Meloni arasındaki diyalog dikkat çekti
DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi
Uber sürücüsü, ’Çılgın Gözlerin Var’ diyen yolcuya silah çekti Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti
Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna’nın Rusya’dan 3 isteği var Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var

11:58
Gaziantep’te fabrikada buhar kazanı patladı Yaralılar var
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
11:46
Putin ve Zelenski görüşecek mi Kremlin’den açıklama var
Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin'den açıklama var
10:42
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze’deki tüm çocuklar öldürülmeli
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
08:19
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler
Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
15:24
Fenerbahçe seçime gidiyor İşte Ali Koç’un karşısına çıkacak adaylar
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
15:23
İsrail, Eurovision finali için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı
İsrail, Eurovision finali için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı
15:12
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu
15:11
Trump’ın 11’inci torunu dünyaya geldi
Trump'ın 11'inci torunu dünyaya geldi
15:03
İsmail Saymaz’ın ev hapsi kaldırıldı
İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı
14:58
Çin’den tehlikeli hamle: Batı’ya sattığı güneş panellerine gizli ’’Öldürme Düğmesi’’ yerleştirdi
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli ''Öldürme Düğmesi'' yerleştirdi
14:50
İlk görüşme gerçekleşti Erol Bulut Süper Lig’e geri dönüyor
İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig'e geri dönüyor
14:37
’’Dağ başında soğuk varmış’’ türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
''Dağ başında soğuk varmış'' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
14:35
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 13:07:35. #7.13#
SON DAKİKA: Taksicide Zeka Oyunları Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.