Taksim'de 1 Mayıs Kutlamaları - Son Dakika
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Taksim'de 1 Mayıs Kutlamaları

Taksim\'de 1 Mayıs Kutlamaları

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamaları Taksim'de anma etkinlikleriyle gerçekleştirildi.

01.05.2025 13:17
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı sendikaların temsilcileri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Gümüşsuyu Caddesi'nde toplanan TÜRK-İŞ üyeleri, sloganlar atarak Kazancı Yokuşu'na geldi.

Buraya, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakan grup, daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Gruptakiler anıtın önünde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, sendika olarak 81 ilde 1 Mayıs'ı kutladıklarını belirtti.

Emeğin değersizleştirildiğini ifade eden Irgat, özel sektör çalışanlarının Anayasa'da yer alan sendikal haklarını kullanamadıklarını söyledi.

Irgat, geçim şartlarının zorluğu ve örgütsüzlüğe karşı mücadele için alanlarda olduklarının altını çizdi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri anıta çelenk bıraktı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Konfederasyonun Genel Başkanı Orhan Yıldırım, insanca yaşamak için gereken ne varsa tüm emekçiler olarak birleşmeye, mücadeleye, dayanışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yıldırım, Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına açılması taleplerini dile getirdi.

Grup daha sonra sloganlar eşliğinde Kazancı Yokuşu'na giderek, 1 Mayıs 1977'de burada hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı.

HAK-SEN üyeleri polislere ve basın mensuplarına karanfil verdi

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN) üyeleri, protesto amacıyla arkaları dönük şekilde ve düdük çalarak Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yürüdü. Grup, anıta çelenk bıraktıktan sonra Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.

Gruptakiler, Taksim Meydanı'nda görev yapan basın mensupları ve polis ekiplerine karanfil vererek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

HAK-SEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, emeği ve alın teriyle geçinen, evine helal lokma götüren tüm kesimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını söyledi.

Çivi, kamu çalışanlarının yıllardır kamu hizmetlerini yurdun en ücra köşelerine götürdüklerini, buna karşılık mali ve sosyal haklarında her geçen gün kayıplara uğradıklarını, hayat şartlarının daha da zorlaştığını kaydetti.

Hak ve emek mücadelesine devam edeceklerini vurgulayan Çivi, Gazze'de zulme, soykırıma uğrayan Müslümanların da bu zulümden bir an önce kurtulması için uluslararası çağrılarını yineledi.

Enerji İşçileri Sendikasından Türkiye Yüzyılı mesajı

Enerji İşçileri Sendikası temsilcileri, Gümüşsuyu Caddesi'nden Kazancı Yokuşu'na gelerek karanfil bıraktıktan sonra anıta çelenk sundu.

Sendikanın Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, tüm emek camiası için yeni özgürlüklerin, refahın, büyüme ve gelişmenin kapılarının açıldığı, hep birlikte aydınlık yarınların inşa edileceği Türkiye Yüzyılı'nda bir milat olmasını diledi.

HEP-SEN ve TEÇ-SEN temsilcileri

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) temsilcileri, yüzlerinde ağız kısmı kapalı maskeyle gelerek Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü temsil açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Anıta çelenk sunup Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) üyeleri adına İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Harun Uslubaş, açıklama yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taksim'de 1 Mayıs Kutlamaları - Son Dakika

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