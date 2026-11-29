Talas Belediyesi, sahada görev yapan personeline yönelik yüksekte güvenli çalışma eğitimi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimin ilk aşamasında katılımcılara yüksekte çalışmada karşılaşılabilecek riskler, alınması gereken güvenlik tedbirleri ve ekipmanların doğru kullanımı konularında teorik bilgiler verildi.

Programda konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Metin Sami Doğramacı, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirtti.

Doğramacı, "Sizin tırnağınıza zarar gelmesini arzu etmeyiz. Bu nedenle bu ve bundan sonraki eğitimlerde aldığınız bilgileri yaşantınızda devam ettirin. Eğitimi veren hocalarımıza ve katılan personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hatice Özdemir de eğitim programının amacının iş kazalarının önüne geçmek olduğunu vurguladı.

Eğitimin ikinci bölümünde ise Talas Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesi'nde personele güvenli çalışma ekipmanları tanıtıldı. Ekipmanların giyilmesi, doğru kullanımı ve sahadaki güvenli çalışma yöntemleri uygulamalı gösterildi.