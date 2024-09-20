Taliban Temsilcisi Ulusal Marşta Tepki Çekti - Son Dakika
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Taliban Temsilcisi Ulusal Marşta Tepki Çekti

İran'daki konferansta Taliban temsilcisi ulusal marş sırasında ayağa kalkmadı, tepki topladı.

20.09.2024 02:18
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nın açılışında İran ulusal marşı çalınırken yalnızca Taliban temsilcisinin ayağa kalkmaması İran'ın tepkisine yol açtı.

Başkent Tahran'da düzenlenen Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nın açılışında ulusal marş çalınırken konferanstaki diğer katılımcıların aksine Taliban temsilcisi ayağa kalkmadı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da salonda bulunduğu sırada yaşanan bu durum ülke medyasında ve sosyal medyada İranlılar tarafından tepkiyle karşılanırken bazı kişiler Taliban temsilcisinin konferansa davet edilmesini eleştirdi.

Tepkiler üzerine X sosyal medya hesabından açıklama yapan İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi, "Müzik çalmanın yasaklanması bahanesiyle diplomatik ilkelere saygısızlık etmenin hiçbir anlamı ve emsali yoktur." ifadelerini kullandı.

Taliban yetkilileri Pakistan'da da aynı davranışta bulunmuştu

Taliban yetkilileri, 18 Eylül'de de Pakistan'ın Peşaver kentinde düzenlenen bir törende Pakistan ulusal marşı çalınırken ayağa kalkmamış ve Pakistan bu durumu "diplomatik protokollerin ihlali" olarak nitelendirerek protesto etmişti.

Bunun üzerine Peşaver'deki Afganistan Konsolosluğu, Pakistanlı yetkililerin protestosuna yanıt vererek "Taliban'ın müziğe karşı olması nedeniyle Afganistan'ın ulusal marşını da yasakladığını" bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taliban Temsilcisi Ulusal Marşta Tepki Çekti - Son Dakika

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