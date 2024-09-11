Tambuco, İstanbul Festivali'nde Performans Sergileyecek

Vurmalı çalgılar grubu Tambuco Percussion Ensemble, "4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali"nde sanatseverlerle buluşacak.
İlk kez Türkiye'ye gelecek Meksikalı topluluk, 14 Eylül'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.
Müzik yolculuğuna 1993'te başlayan ve 2015'te " James Bond: Spectre" filminin açılış müziği "Los Muertos Vivos Estar" ile dikkatleri üzerine çeken grup, sevilen şarkılarını festivalde yorumlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen festival, 18 Eylül'de Quatuor Ebene konseriyle sona erecek.
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