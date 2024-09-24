Tanzanya'da Muhalefet Lideri Gözaltında

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Tanzanya'da ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (Chadema) lideri Freeman Mbowe, Darüsselam kentinde izinsiz gösteri düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre Chadema, Darüsselam'da protesto düzenledi.

İzinsiz gösteriye müdahale eden polis, aralarında Chadema'nın lideri Mbowe ve Başkan Yardımcısı Tundu Lissu'nun da bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı.

Chadema, ülkedeki muhalif liderlerin öldürülmesi ve kaçırılması iddialarını protesto etmek için gösteriler düzenleyeceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ise kanun ve düzeni tehlikeye atacak hiçbir eyleme müsamaha göstermeyeceğini belirtmişti.

Ülkedeki muhalifler, Cumhurbaşkanı Hassan'ı, Ekim 2025'te düzenlenmesi planlanan genel seçimler öncesinde rakiplerini sindirmeye çalışmakla suçluyor.

Muhalif lider Kibao'nun öldürülmesi

Ülkede ana muhalefetteki Chadema'nın üst düzey üyesi 69 yaşındaki Mohamed Ali Kibao, Darüsselam'dan memleketi Tanga kentine seyahat ederken şüpheli güvenlik görevlileri tarafından zorla otobüsten indirilerek kaçırılmıştı.

Darüsselam'ın sahil bölgesi Ununio'da 9 Eylül'de ölü bulunan Kibao'nun otopsisinde, ciddi şekilde dövüldüğü ve yüzüne asit döküldüğü belirlenmişti.