Tarık Akan'dan Sahneye: 'Anne Kafamda Bit Var'

19.02.2026 12:09
BBT, 'Anne Kafamda Bit Var' oyununu 7 Mart'ta sahneleyecek. Tarık Akan'ın eserinden uyarlama.

Bakırköy Belediye Tiyatrolarının (BBT) hazırladığı "Anne Kafamda Bit Var" oyunu, 7 Mart'ta ilk kez izleyicilerle buluşacak.

BBT'den yapılan açıklamaya göre, Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Tarık Akan'ın otobiyografik eserinden uyarlanan yapım, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde prömiyer yapacak.

Oyunu sahneye Gökhan Aktemur uyarladı, yönetmenliğini ise Turgay Kantürk üstlendi.

BBT Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş, açıklamada, amaçlarının Tarık Akan'ı ya da dönemin sanatçılarını taklit etmek olmadığını belirterek, "O dönemde yaşananları ve insan onuruna sahip çıkan duruşu bugünün seyircisine en yalın ve güçlü dille aktarmaktır." ifadesini kullandı.

Oyunda Tarık Akan'ı Ragıp Savaş ve İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı Savaş Barutçu dönüşümlü olarak canlandıracak.

Oyunun dramaturgluğunu Irmak Bahçeci üstlenirken, müziklerini Tolga Çebi hazırladı. Dekor ve ışık tasarımı Cem Yılmazer'e, kostüm tasarımı Ayçin Tar ve Selin Ölçen'e, koreografi ise Pınar Ataer'e ait.

"Anne Kafamda Bit Var" oyunu 7 Mart'taki ilk gösteriminin ardından 12, 13 ve 28 Mart'ta da sahnelenecek."

Kaynak: AA

Tarık Akan, Güncel, Son Dakika


