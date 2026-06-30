Tarım Bakanı'ndan Yeni Yatırım Çağrısı - Son Dakika
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Tarım Bakanı'ndan Yeni Yatırım Çağrısı

Tarım Bakanı\'ndan Yeni Yatırım Çağrısı
30.06.2026 11:56
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IPARD 3 Programı kapsamında 30 milyon avro bütçeyle yeni yatırım çağrısı açıklandı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD 3 Programı'nda süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine yönelik yatırımları kapsayan yeni çağrı ilanını 30 milyon avro bütçeyle başlattıklarını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Modernizasyondan kapasite artırımına, gıdanın işlenmesinden teknolojik dönüşüme kadar her alanda üreticimizin emeğine değer katmaya devam ediyor; IPARD 3 Programı kapsamında iki önemli gelişmeyi aynı anda paylaşıyoruz. 10'uncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında et, süt, su ürünleri, meyve-sebze işleme tesisleri ve soğuk hava deposu yatırımlarına yönelik değerlendirme süreci tamamlanan 240 projeye toplam 2,9 milyar TL hibe desteği sağlıyoruz. Bu tesisler hayata geçtiğinde ekonomimize 5,8 milyar TL'lik bir yatırım kazandırmış olacağız. 12'nci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında ise süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine yönelik yatırımları kapsayan yeni çağrı ilanımızı 30 milyon avro bütçeyle başlatıyoruz. Kırsaldaki tüm girişimcilerimize, üreticilerimize ve ülkemize hayırlı, bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı, Hibe Desteği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım Bakanı'ndan Yeni Yatırım Çağrısı - Son Dakika

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