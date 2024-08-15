Tarım ve Orman Bakanı: Yangınlarla Mücadele Aralıksız Sürüyor - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı: Yangınlarla Mücadele Aralıksız Sürüyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat, Bolu'nun Göynük ve Manisa'nın Gördes ilçelerinde çıkan yangınları söndürmek için müdahalenin aralıksız sürdüğünü belirtti. Yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

15.08.2024 18:27
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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat, Bolu'nun Göynük ve Manisa'nın Gördes ilçelerinde çıkan yangınları söndürmek için müdahalenin aralıksız sürdüğünü söyledi.

İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Eceabat, Bolu Göynük ve Manisa Gördes'te çıkan orman yangınlara karşı, 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracımız ve 1413 'Ormanın Kahramanı' sevk edildi. Yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı: Yangınlarla Mücadele Aralıksız Sürüyor - Son Dakika

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