Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı

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TARIM ve Orman Bakanlığı, 5 milyar 93 milyon 213 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin, çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "5 milyar 93 milyon 213 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi.

Açıklamada destekleme ödemelerinin 4 milyar 539 milyon 601 bin lirasının Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği, 492 milyon 697 bin 73 lirasının Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği, 47 milyon 590 bin lirasının Düve Alım Desteği, 9 milyon 35 bin 638 lirasının Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği, 3 milyon 680 bin 300 lirasının Hayvan Gen Kaynakları Desteği ve 608 bin 989 lirasının Mazot ve Gübre Desteği kalemlerinden oluştuğu belirtildi.