Tarsus Belediyesi'nden 8-15 Yaş İçin Yapay Zeka Kursu

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi'nin 8-15 yaş arasındaki çocuklara yönelik düzenlediği "Yapay Zeka Kursu" için kayıtlar başladı.

Tarsus Belediyesi, teknoloji çağının gerekliliklerine uygun projelerle çocukların eğitimine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda 8-15 yaş arasındaki çocuklara yönelik hazırlanan Yapay Zeka Kursu'na kayıtlar başladı. Başvurular, 19 Haziran'da son bulacak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen kursta, temel yapay zeka, makine öğrenimi ve yapay zeka uygulamaları gibi konularda uygulamalı eğitimler verilecek. Bu sayede çocuklar hem teknolojiyi yakından tanıyacak hem de geleceğin mesleklerine bir adım daha yaklaşma fırsatı bulacak.

Tarsus Belediyesi'nin her yaş grubuna hitap eden eğitim programlarıyla kentte öğrenme kültürünü yaygınlaştırdığını vurgulayan Belediye Başkanı Ali Boltaç, bu projeyle çocukların erken yaşta teknolojiyle tanışmasını ve bilgiyle güçlenmesini hedeflediklerini belirtti.

Kursa başvurmak isteyenler, Tarsus Belediyesi İletişim Merkezi (TİM) üzerinden bilgi alabilecek.