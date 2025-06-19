Tartışma Sonrası Hapis Cezası Artırıldı - Son Dakika
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Tartışma Sonrası Hapis Cezası Artırıldı

Tartışma Sonrası Hapis Cezası Artırıldı
19.06.2025 16:55
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İzmir'de bir kişiyi emniyet kemeriyle boğarak öldüren sanığın cezası 14 yıl 2 aya çıkarıldı.

İzmir'de, araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle boğarak öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin hüküm Yargıtayca bozulan sanık, yeniden yapılan yargılamada 14 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

Karabağlar ilçesinde 10 Şubat 2022'de hafif ticari araçta tartıştığı Hakkı Öz'ü emniyet kemeriyle boğarak öldüren Buket Çelik ile ilgili yürütülen soruşturma sonucu "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan iddianame hazırlandı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada sanığa önce müebbet hapis verildi ancak "haksız tahrik ve iyi hal" indirimi uygulanarak ceza 12 yıl 6 aya düşürüldü.

İstinafça cezası onanan sanığın dosyası, Yargıtay'a taşındı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay, ilk derece mahkemesince verilen cezayı az bulup dosyayı yeniden İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Söz konusu mahkemece 11 Haziran'da yeniden görülen davada sanığa "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis verildi. Bu ceza, sanığın suçu "haksız tahrik" etkisi altında işlediği gerekçesiyle 17 yıla ardından da duruşmadaki tutum ve davranışı nedeniyle 14 yıl 2 aya indirildi.

Müşteki avukatı Halil İbrahim Karaağaç, AA muhabirine, "Bize göre haksız tahrik hükümleri uygulanmaması gerekir diye düşündük ama yüksek yargı bu şekilde karar vermiş, bize de bu karara saygı duymak kaldı. Yeniden yargılamada adaletin bu şekilde gerçekleşmesi bizi memnun etti." dedi.

Olay

Karabağlar ilçesinde 10 Şubat 2022'de hafif ticari araçta tartıştığı Hakkı Öz'ün (43) ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Buket Çelik tutuklanmıştı.

Sanık hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan iddianame hazırlanmıştı. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada Buket Çelik'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş,

İstinafça onanan dosya Yargıtay tarafından bozularak yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmişti.

Kaynak: AA

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