Taşkent\'te Azerbaycan Kitabı Tanıtıldı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Azerbaycanlı yazar Elmira Ahundova'nın Özbekçeye tercüme edilen "Zarife ve Haydar Aliyevler. Ebedi Yaşar Muhabbet" kitabı tanıtıldı.

Özbekistan Yazarlar Birliği ve Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe, Azerbaycan'ın Taşkent Büyükelçisi Hüseyin Guliyev, Özbekistan Yazarlar Birliği Başkanı Siraciddin Sayyid ile Özbekistan'daki Azerbaycan diasporası temsilcileri, Özbek yazar ve şairler ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Guliyev, Özbekistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her zaman en üst düzeyde geliştiğini söyledi.

Guliyev, Özbekistan'da Azerbaycan'ın büyük devlet adamı Haydar Aliyev'in hayatını anlatan kitabın Özbekçeye çevrilerek yayınlanmasının iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Başkan Sayyid ise söz konusu kitabın Özbek-Azerbaycan edebi ilişkilerinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Etkinlikte ayrıca kitabın yazarı Ahundova'ya Özbekistan Yazarlar Birliği'ne fahri üyelik belgesi takdim edildi.

Kitap, Özbek mütercim Babahan Muhammed Şerif tarafından Özbekçeye çevrildi.??????