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Tatvan'da kar yağışı etkili oldu: 4 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Tatvan'da kar yağışı etkili oldu: 4 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaz örtüyle kaplarken, 4 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaşırken, Tatvan İlçe Özel İdaresi ekipleri kapanan 4 köy yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Tatvan\'da kar yağışı etkili oldu: 4 köy yolu ulaşıma kapandı
12.01.2024 - 22:57,
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Tatvan'da kar yağışı etkili oldu: 4 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaz örtüyle kaplarken, 4 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla merkezde 6 santimetre, yüksek kesimler de ise 45 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri merkezde kar yağışının yolu kapatmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

"4 köy yolu ulaşıma kapandı"

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Tatvan ilçe merkezine bağlı Yumurtatepe, Çekmece, Benekli ve Örenlik köyünün yolu ulaşıma kapandı. Tatvan İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar yağışından kapanan 4 köyün yolunu ulaşıma açma çalışması yürütüyor.

Kar yağışının bereketli olacağını söyleyen Gökmen Kılıç, "Beklenen kar bu akşam başladı. Merkezde yaklaşık 6 santim kadar yağmış. Yağışların birkaç gün daha devam edeceği söyleniyor umarım bu kış bereketiyle gelir" dedi.

Kaynak: İHA
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