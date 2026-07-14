Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kayıp olarak aranan kişi kayalık alanda ölü bulundu.
Ovacık köyünde ot toplamak için ormanlık alana giden 51 yaşındaki İsmail Çakır'ın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları sonucunda Mor Kayalar bölgesinde Çakır'ın cesedi bulundu.
Bölgede yapılan incelemede Çakır'ın yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Çakır'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Tavşanlı'da Kayıp İsmail Çakır Ölü Bulundu - Son Dakika
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