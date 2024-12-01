Tayland'da Aşırı Yağışlar: 12 Ölü

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Tayland'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi, 640 binden fazla ev su altında kaldı.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Afet Önleme ve Zarar Azaltma Departmanı, ülke genelinde etkisini sürdüren yağışlara ilişkin son verileri açıkladı.

Buna göre, yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybeden kişilerin sayısı 12'ye yükseldi, 640 binden fazla ev su altında kaldı.

Ekipler, sellerin geride bıraktığı enkazı kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tayland Meteoroloji Dairesi, ülke genelinde yağışların devam edeceğini duyurdu.

Ülkenin güneyinde aşırı yağışların sebep olduğu sellerde 9 kişinin öldüğü açıklanmıştı.