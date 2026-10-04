Tayvan'ın Yilan ilinde dükkan yangınında 4 kişi öldü, işletme sahibi kurtuldu

Tayvan'da inşaat malzemeleri satan bir dükkanda çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Yilan ilinin Yuanshan ilçesinde dün gece saatlerinde inşaat malzemeleri satan bir dükkanda yangın çıktı.

Sahibinin ailesiyle birlikte bir bölümünü mesken olarak kullandığı dükkanda meydana gelen yangında 4 kişi yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri, soyadının "Yu" olduğu belirtilen işletme sahibi ve annesini kurtarırken, Yu'nun babası, eşi ve 2 çocuğunun ise cansız bedenine ulaşıldı.

Yangının çıkış sebebi soruşturuluyor.