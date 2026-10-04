Tayvan'ın Yilan ilinde dükkan yangınında 4 kişi öldü, işletme sahibi kurtuldu - Son Dakika
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Tayvan'ın Yilan ilinde dükkan yangınında 4 kişi öldü, işletme sahibi kurtuldu

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Tayvan'ın Yilan iline bağlı Yuanshan ilçesinde inşaat malzemeleri satan dükkanda dün gece yangın çıktı ve 4 kişi yaşamını yitirdi. İtfaiyenin işletme sahibi Yu ile annesini kurtardığı yangında Yu'nun babası, eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti; çıkış sebebi soruşturuluyor.

Tayvan'da inşaat malzemeleri satan bir dükkanda çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Yilan ilinin Yuanshan ilçesinde dün gece saatlerinde inşaat malzemeleri satan bir dükkanda yangın çıktı.

Sahibinin ailesiyle birlikte bir bölümünü mesken olarak kullandığı dükkanda meydana gelen yangında 4 kişi yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri, soyadının "Yu" olduğu belirtilen işletme sahibi ve annesini kurtarırken, Yu'nun babası, eşi ve 2 çocuğunun ise cansız bedenine ulaşıldı.

Yangının çıkış sebebi soruşturuluyor.

Kaynak: AA
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