Tazelenme Üniversitesi'nin Açılışı Yapıldı - Son Dakika
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Tazelenme Üniversitesi'nin Açılışı Yapıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Tazelenme Üniversitesi'nin 2024-2025 eğitim yılı açılışını duyurdu.

31.10.2024 13:52
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi "Tazelenme Üniversitesi"nin 2024-2025 eğitim öğretim yılı akademik açılış töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tazelenme Üniversitesi'nin ilk dersini veren Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, toplamda 11 bin 500'e yakın öğrencilerinin olduğunu ancak Tazelenme Üniversitesine 51 büyüğün kayıt yaptırdığını ve üniversitelerini tercih ettiğini belirtti.

Bu öğrencilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu aktaran Bentli, "Eğitim öğretim faaliyetleri, bilimsel araştırma yapmak ve topluma katkı sunmak, hizmet etmek üniversitelerin en temel 3 vazifesidir. Topluma hizmet göstergelerinin en önemlilerinden birisi de bizim yaşlılara verdiğimiz değer. Tazelenme Üniversitesi ben göreve başlamadan evvel faaliyetlerine başlamış bir üniversiteydi. Bu nedenle emeği geçen, tüm hocalarıma, gönüllü olarak ders veren tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tazelenme Üniversitesi Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Neşe Karakaş, açılışta, Tazelenme Üniversitesi olarak, yeni bir eğitim öğretim dönemine başlamanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Tazelenme Üniversitesi gönüllü öğretim üyelerine ve çalışanlarına teşekkür eden Karakaş, şöyle konuştu:

"Üniversitemizin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve gelişmesi için gösterdiğiniz özverili çalışmalarınız için size minnettarız. Sizlerin bilgi birikimi, deneyim ve vizyonu, üniversitemizin her geçen gün daha da ileriye gitmesini sağlamaktadır. Bu yeni akademik yılda üniversitemizin güzide birer mensubu olarak bizlere katılacaksınız. Sizlere verilecek eğitimlerle donanımlı bireyler olarak yetişmeniz ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamanız için elimizden gelen desteği sunacağımızdan emin olabilirsiniz. Sizlerin başarıları, bizlerin en büyük gururu olacaktır.."

Öğrencilerden Gönül Fırat ise böyle bir projede yer almanın kendisi için büyük bir onur olduğu dile getirdi.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahin Direkel, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Zayman, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ramazan Bayer, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve idari personel katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tazelenme Üniversitesi'nin Açılışı Yapıldı - Son Dakika

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