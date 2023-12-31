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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yıl mesajında başarıları devam ettireceklerini belirtti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yıl mesajında başarıları devam ettireceklerini belirtti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2023'te elde ettikleri başarıları 2024'te de devam ettireceklerini belirtti. Kurtulmuş, ayrıca 2024'ün ülkeye, millete ve tüm insanlığa huzur, esenlik ve refah getirmesini diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yıl mesajında başarıları devam ettireceklerini belirtti
31.12.2023 - 12:39,  Güncelleme: 12:39
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yıl dolayısıyla; "2023'te aziz milletimizden aldığımız destekle elde ettiğimiz başarıları 2024'te de devam ettireceğiz. 2024'ün ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, esenlik ve refah getirmesini diliyorum" mesajını yayınladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugün X hesabından yaptığı paylaşımla yeni yılı kutladı. Kurtulmuş'un mesajı şöyle:

"2023'te dünyada ve ülkemizde birbirinden önemli çok farklı hadiselere şahit olduk. Bunlardan en önemlisi, 'Asrın Felaketi' olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerde dostlarımızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı yitirdik. Hepsini rahmetle anıyor, milletimizin acılarını yürekten paylaşıyoruz. Geride bıraktığımız yılda başardıklarımız, Cumhuriyetimizin ikinci asrının, "sözü güçlü gücü tesirli Türkiye Yüzyılı"nın mukaddimesi niteliğindedir. 2023'te aziz milletimizden aldığımız destekle elde ettiğimiz başarıları 2024'te de devam ettireceğiz. 2024'ün ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, esenlik ve refah getirmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA
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