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(TBMM)- TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler sırasında 'ÇEDES' tartışması yaşandı. Milli Egˆitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıogˆlu, sivil toplum kuruluşlarıyla protokollerin yapılmaya devam edeceğini belirterek, bunların okul dışı faaliyet olduğunu, okula giremeyeceklerini savundu. "Hayır, giriyorlar. Ya, okulda adamlar maket yaptırıp maketi do¨ndu¨ru¨yor, mezar getiriyor" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Cinsel yönelimle ilgili olarak bir dernek gelse içeride bir iş yapmaya kalksa, yapamazsınız" dedi. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, "LGBT derneğiyle nasıl bir anlaşma yapılsın? O halde sizin ile bizim aramızda bir siyasal fark kalmaz" diye karşılık verdi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin maddeler üzerindeki görüşmeleri devam ediyor. Muhalefet milletvekilleri, görüşmeler sırasında 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)' projesiyle birlikte tarikatlar ve cemaatların okullarda örgütlendiği eleştirisinde bulundu.

"Protokoller yapıyor, yapmaya da devam edecek"

Milli Egˆı·tı·m Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıogˆlu ise C¸EDES eleştirilerine şu yanıtı verdi:

"Malum Milli Egˆitim Bakanlıgˆı sivil toplum kurulus¸larıyla protokoller yapıyor, yapmaya da devam edecek. Bunu Sayın Bakanımız da ac¸ıkladı. Yani tarikatlarla, cemaatlerle degˆil; sivil toplum kurulus¸larıyla 2 bin 700 civarında protokolu¨mu¨z var, kamu kurumlarıyla birc¸ok yerle bunlar yapılıyor. Bunların da dayanak mevzuatı Temel Egˆitim Kanunu. Yani Temel Egˆitim Kanunu'na ve Anayasa'ya aykırılıktan herhangi bir protokolu¨n yapılması so¨zkonusu degˆil, bu bir yargı konusu, yaparsak hem idare olarak yapanlar ve onaylayanlar ac¸ısından hukuki anlamda bir su¨rec¸ is¸ler hem de aynı zamanda taraf olanlar...

"Bakanlık 1 TL ödeme yapmadı"

İkincisi, mali kaynakların aktarıldıgˆıyla ilgili bazı mevzulardan bahsedildi. Milli Egˆitim Bakanlıgˆı yapmıs¸ oldugˆu hic¸bir protokolde, sivil toplum bagˆlamında, 1 lira o¨deme yapmamıs¸tır, yapamaz da yani bu hususu da du¨zeltmek isterim.

"Hic¸bir s¸ekilde okul ic¸ine girilemez..."

C¸EDES'e ilis¸kin de Sayın Bakanımız Mahmut O¨zer zamanında yapılan bu protokol, yanılmıyorsam 2023'u¨n şubat ayında yapılan bu protokol de Diyanet I·s¸leri Bas¸kanlıgˆımız ve Genc¸lik Spor Bakanlıgˆımız, Milli Egˆitim Bakanlıgˆımız, 3 bakanlık olarak yapılmıs¸ ve protokolu¨n amir hu¨kmu¨ de c¸ok ac¸ık bir s¸ekilde okul dıs¸ı faaliyetler. Hic¸bir s¸ekilde okul ic¸ine girilemez... İkincisi velilerin izni olmadan kesinlikle bu is¸lem yapılamaz ve go¨nu¨llu¨lu¨k esastır."

"Okulda adamlar maket yaptırıp maketi do¨ndu¨ru¨yor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise Şamlıoğlu'na "Hayır, giriyorlar. Ya, okulda adamlar maket yaptırıp maketi do¨ndu¨ru¨yor, mezar getiriyor..." dedi.

"Bu tür protoklleri topluma fayda bagˆlamında yapıyoruz"

Bakan Yardımcısı S¸amlıoğlu, velilerin izni ve o¨gˆrencilerin go¨nu¨llu¨lu¨gˆu¨yle bu tu¨r protokollerin yapıldığını ifade ederek, "Bu tür protoklleri bilimsel, ahlaki, topluma fayda bagˆlamında yapıyoruz ve egˆitim mevzusunun sadece Milli Egˆitim Bakanlıgˆı'nın degˆil, sivil toplum kurulus¸larımızın, digˆer kurum ve kurulus¸larımızın, siyasetc¸ilerimizin, akademisyenlerimizin destekleriyle milletin meselesi oldugˆunu du¨s¸u¨nu¨yoruz" dedi.

"Hacılar, hocalar, imamlar, müftüler okuldalar"

Suat Özçağdaş, Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu'nun "ÇEDES protokollerinin sadece okul dışında yapıldığı" sözlerine, "Üzülmesinler, ülkü ocakları okula girdi. Hacılar, hocalar, imamlar, müftüler okuldalar; her şeyi yapıyorlar... Örneğin, cinsel yönelimle ilgili olarak bir dernek gelse ya da Cumhurbaşkanımızın çok kafayı taktığı Aile Planlaması Vakfı gelse, içeride bir iş yapmaya kalksa, dışarıda bir iş yapmaya kalksa yapamazsınız" dedi.

"LGBT derneğiyle nasıl bir anlaşma yapılsın?"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, bunun üzerine, "LGBT derneğiyle nasıl bir anlaşma yapılsın? O halde sizin ile bizim aramızda bir siyasal fark kalmaz. Biz muhafazakar demokrat bir partiyiz" dedi.

Özçağdaş ise " O zaman ÇEDES kapsamında iş birliği yaptığınız birtakım kerameti kendinden menkul tarikat ve cemaatlerle de isterseniz iş birliği yapmayabilirsiniz" diye konuştu.