TBMM'de 'ÇEDES' tartışması yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM'de 'ÇEDES' tartışması yaşandı

TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler sırasında 'ÇEDES' projesi tartışıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan protokollerin okul dışı faaliyetler olduğunu savundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise okullarda tarikat ve cemaatlerin faaliyetlerine dikkat çekerek, cinsel yönelimle ilgili bir derneğin de içeride faaliyet yapamayacağını belirtti. Tartışmaya AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de katılarak, LGBT derneğiyle anlaşma yapılamayacağını ifade etti.

04.07.2024 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM)- TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler sırasında 'ÇEDES' tartışması yaşandı. Milli Egˆitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıogˆlu, sivil toplum kuruluşlarıyla protokollerin yapılmaya devam edeceğini belirterek, bunların okul dışı faaliyet olduğunu, okula giremeyeceklerini savundu. "Hayır, giriyorlar. Ya, okulda adamlar maket yaptırıp maketi do¨ndu¨ru¨yor, mezar getiriyor" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Cinsel yönelimle ilgili olarak bir dernek gelse içeride bir iş yapmaya kalksa, yapamazsınız" dedi. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, "LGBT derneğiyle nasıl bir anlaşma yapılsın? O halde sizin ile bizim aramızda bir siyasal fark kalmaz" diye karşılık verdi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin maddeler üzerindeki görüşmeleri devam ediyor. Muhalefet milletvekilleri, görüşmeler sırasında 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)' projesiyle birlikte tarikatlar ve cemaatların okullarda örgütlendiği eleştirisinde bulundu.

"Protokoller yapıyor, yapmaya da devam edecek"

Milli Egˆı·tı·m Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıogˆlu ise C¸EDES eleştirilerine şu yanıtı verdi:

"Malum Milli Egˆitim Bakanlıgˆı sivil toplum kurulus¸larıyla protokoller yapıyor, yapmaya da devam edecek. Bunu Sayın Bakanımız da ac¸ıkladı. Yani tarikatlarla, cemaatlerle degˆil; sivil toplum kurulus¸larıyla 2 bin 700 civarında protokolu¨mu¨z var, kamu kurumlarıyla birc¸ok yerle bunlar yapılıyor. Bunların da dayanak mevzuatı Temel Egˆitim Kanunu. Yani Temel Egˆitim Kanunu'na ve Anayasa'ya aykırılıktan herhangi bir protokolu¨n yapılması so¨zkonusu degˆil, bu bir yargı konusu, yaparsak hem idare olarak yapanlar ve onaylayanlar ac¸ısından hukuki anlamda bir su¨rec¸ is¸ler hem de aynı zamanda taraf olanlar...

"Bakanlık 1 TL ödeme yapmadı"

İkincisi, mali kaynakların aktarıldıgˆıyla ilgili bazı mevzulardan bahsedildi. Milli Egˆitim Bakanlıgˆı yapmıs¸ oldugˆu hic¸bir protokolde, sivil toplum bagˆlamında, 1 lira o¨deme yapmamıs¸tır, yapamaz da yani bu hususu da du¨zeltmek isterim.

"Hic¸bir s¸ekilde okul ic¸ine girilemez..."

C¸EDES'e ilis¸kin de Sayın Bakanımız Mahmut O¨zer zamanında yapılan bu protokol, yanılmıyorsam 2023'u¨n şubat ayında yapılan bu protokol de Diyanet I·s¸leri Bas¸kanlıgˆımız ve Genc¸lik Spor Bakanlıgˆımız, Milli Egˆitim Bakanlıgˆımız, 3 bakanlık olarak yapılmıs¸ ve protokolu¨n amir hu¨kmu¨ de c¸ok ac¸ık bir s¸ekilde okul dıs¸ı faaliyetler. Hic¸bir s¸ekilde okul ic¸ine girilemez... İkincisi velilerin izni olmadan kesinlikle bu is¸lem yapılamaz ve go¨nu¨llu¨lu¨k esastır."

"Okulda adamlar maket yaptırıp maketi do¨ndu¨ru¨yor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise Şamlıoğlu'na "Hayır, giriyorlar. Ya, okulda adamlar maket yaptırıp maketi do¨ndu¨ru¨yor, mezar getiriyor..." dedi.

"Bu tür protoklleri topluma fayda bagˆlamında yapıyoruz"

Bakan Yardımcısı S¸amlıoğlu, velilerin izni ve o¨gˆrencilerin go¨nu¨llu¨lu¨gˆu¨yle bu tu¨r protokollerin yapıldığını ifade ederek, "Bu tür protoklleri bilimsel, ahlaki, topluma fayda bagˆlamında yapıyoruz ve egˆitim mevzusunun sadece Milli Egˆitim Bakanlıgˆı'nın degˆil, sivil toplum kurulus¸larımızın, digˆer kurum ve kurulus¸larımızın, siyasetc¸ilerimizin, akademisyenlerimizin destekleriyle milletin meselesi oldugˆunu du¨s¸u¨nu¨yoruz" dedi.

"Hacılar, hocalar, imamlar, müftüler okuldalar"

Suat Özçağdaş, Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu'nun "ÇEDES protokollerinin sadece okul dışında yapıldığı" sözlerine, "Üzülmesinler, ülkü ocakları okula girdi. Hacılar, hocalar, imamlar, müftüler okuldalar; her şeyi yapıyorlar... Örneğin, cinsel yönelimle ilgili olarak bir dernek gelse ya da Cumhurbaşkanımızın çok kafayı taktığı Aile Planlaması Vakfı gelse, içeride bir iş yapmaya kalksa, dışarıda bir iş yapmaya kalksa yapamazsınız" dedi.

"LGBT derneğiyle nasıl bir anlaşma yapılsın?"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, bunun üzerine, "LGBT derneğiyle nasıl bir anlaşma yapılsın? O halde sizin ile bizim aramızda bir siyasal fark kalmaz. Biz muhafazakar demokrat bir partiyiz" dedi.

Özçağdaş ise " O zaman ÇEDES kapsamında iş birliği yaptığınız birtakım kerameti kendinden menkul tarikat ve cemaatlerle de isterseniz iş birliği yapmayabilirsiniz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kemal Şamlıoğlu, Suat Özçağdaş, Milletvekili, Nazım Maviş, AK Parti, Sinop, LGBT, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de 'ÇEDES' tartışması yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 Almanlar iyice çirkinleşti Merih’i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular
21:35 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu
21:34 TBMM’de tansiyon zirve yaptı Ağbaba’dan Gökçek’e: Baban hırsız mı, FETÖ’cü mü TBMM'de tansiyon zirve yaptı! Ağbaba'dan Gökçek'e: Baban hırsız mı, FETÖ'cü mü?
21:02 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’in ’gayrimenkul satışı’ iddialarına yanıt Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'in 'gayrimenkul satışı' iddialarına yanıt
20:07 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
18:58 Galatasaray’a imzayı attı Michy Batshuayi’den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı Galatasaray'a imzayı attı! Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı
18:50 Bursa sular altında Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü
18:49 Bursa’da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu Bursa'da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
18:31 Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var Cumhurbaşkanlığından açıklama var Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 22:24:45. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM'de 'ÇEDES' tartışması yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement