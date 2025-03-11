TBMM'de Önemli Görüşmeler ve İftar - Son Dakika
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TBMM'de Önemli Görüşmeler ve İftar

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iftar programında büyükelçilerle bir araya gelecek; CHP lideri konuşacak.

11.03.2025 00:16
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6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iftarda büyükelçilerle bir araya gelecek.

(TBMM/18.58)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD'de Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 69. Oturumu ile bakanlar yuvarlak masa toplantılarına, Katar yuvarlak masa etkinliğine, KAGİDER "Sürdürülebilir Bir Dünya için Geleceğin Kadın Liderleri" yan etkinliği ile ikili görüşmelere katılacak.

(New York)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçlarının bakım çalışmasını inceleyecek, basın açıklaması yapacak.

(Ankara/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/18.58)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin inşaat maliyet, ticaret satış hacim ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

?1- ?Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- ?? İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, iftar programına katılacak, Ulu Cami'de teravih namazı kıldıracak.

(Iğdır/17.00/18.13/19.30)

SPOR

1- Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın organizasyon detaylarının paylaşılacağı basın toplantısı, Mandarin Oriental İstanbul'da gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.00)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını konuk edecek. ???????

(İstanbul/20.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunun dördüncü haftasında, K Grubu'nda Aliağa Petkimspor, İspanya'nın BAXI Manresa takımını ağırlayacak, Galatasaray ise İspanya'nın Unicaja takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İzmir/20.00/Malaga/22.30)

4- SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasından ertelenen Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Arkas Spor maçı oynanacak.

(Ordu/13.00)

5- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile MAD Parfumeur firması arasında Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde milli takımlar resmi sponsorluğu anlaşması imzalanacak.

(İstanbul/11.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM'de Önemli Görüşmeler ve İftar - Son Dakika

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