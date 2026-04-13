TBMM'de Önemli Görüşmeler ve Törenler

13.04.2026 00:11
TBMM Başkanı Kurtulmuş, parlamenter toplantısında ikili görüşmeler yapacak; cenaze törenleri düzenlenecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(İstanbul)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için Teşvikiye Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile görüşecek.

(İstanbul/13.10/15.00)

3- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine girecek hava araçlarının teslim törenine iştirak edecek.

(Ankara/16.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için Teşvikiye Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/13.10)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı ticaret satış hacim endeksi ile ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli kira sertifikasının ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla "Mazimizin Bekçisi Ahmet Süheyl Ünver Sergisi", Rami Kütüphanesi'nde açılacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 29. haftası, ikas Eyüpspor-Samsunspor ve Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Rize/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 35. haftası, Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor, Erzurumspor FK-Boluspor, Sakaryaspor-Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Eminevim Ümraniyespor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Sivas/16.00/Erzurum/17.00/Sakarya/Diyarbakır/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

4- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı üçüncü maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

5- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ilk ayağında Fenerbahçe Medicana-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Gençlik-Altekma maçları oynanacak.

(İstanbul/16.00/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM'de Önemli Görüşmeler ve Törenler - Son Dakika

SON DAKİKA: TBMM'de Önemli Görüşmeler ve Törenler - Son Dakika
