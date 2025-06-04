TBMM'de YENİ YOL Grubu'ndan Sert Eleştiriler

TBMM Genel Kurulu'nda 10. Yargı Paketi tartışmalarında YENİ YOL Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Özdağ, "Bu kanun, hukuka susamış bir toplumun beklentilerini karşılamıyor. Türkiye,hukuka ve adalete susamış insanların yaşadığı bir çöle dönüştürüldü Adalet yok, eşitlik yok, öngörülebilirlik yok."dedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" üzerine söz alan YENİ YOL Grubu adına Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, teklife yönelik eleştirilerde bulundu. Özdağ, konuşmasında Türkiye'de hukukun siyasallaştığını, yargının bir silaha dönüştürüldüğünü ve adaletsizliğin sistematik hale geldiğini ifade etti.

"Bir yudum adalet bekleyenlere çöl reva görüldü"

Türkiye'nin hukuka ve adalete susamış insanların yaşadığı bir çöle dönüştürüldüğünü belirten Özdağ, "Bu çölde muhalifleri ve biat etmeyenleri bir yudum suya muhtaç eden seçkince bir azınlık var. Bu azgın azınlık yargıyı bir silah gibi kullanmaktan büyük haz duyuyor. Hukuku eğip büken bu yapı, adalet arayanlara zulmediyor" dedi. Özdağ şöyle devam etti:

"Adaletsizlikte mahirleşmiş bir zihniyetle karşı karşıyayız"

"Yargı mensupları arasında yapılan bir ankette bile yüzde 70'lere varan bir güven kaybı var. Siz bu gerçekle yüzleşmek yerine, hala 'Yargı bağımsızdır' masalını anlatıyorsunuz. Toplumda büyük bir beklenti oluştu; insanlar bu infaz düzenlemesiyle adaletsizliğin giderileceğini düşündü. Ama ne oldu? Yine ertelenen bir reform, yine ertelenen bir eşitlik. Adaletsizlikte mahirleşmiş bir zihniyetle karşı karşıyayız.

"Covid-19 infazaAdaletsizliği sürdürülüyor"

Özellikle 31 Temmuz 2023 tarihli Covid-19 kaynaklı infaz düzenlemesi aynı suçtan ceza alan kişilere eşit davranmıyor.O tarihten önce ceza alanlar denetimli serbestlikten yararlanırken, aynı tarihte aynı suçu işleyip henüz hüküm giymeyenler dışarıda bırakıldı. Bu apaçık bir adaletsizliktir. Bu çifte standart iktidarın bilinçli tercihi. Bunu düzeltmemek neyle açıklanabilir? Talimat gelmediği için mi?"

" PKK'ya değil, cemaat mensuplarına endişe!"

Selçuk Özdağ, tekliften Covid-19 infaz eşitsizliğini giderecek düzenlemenin çıkarılmasının arkasında da siyasi saik olduğunu öne sürdü. "Söz konusu çekincenin PKK'lılarla ilgili olmadığını, ama cemaat saikiyle ceza almış kişilerin bu düzenlemeden yararlanacağı endişesiyle geri çekildiği söyleniyor. Tüm emareler de bunu gösteriyor" dedi.

"Bu Kanunu Eksik Hazırladınız "

Özdağ, teklifin bazı teknik iyileştirmeler içerse de vatandaşın esas beklentisini karşılamadığını vurguladı. "Kadın, çocuk, ağır hasta ve 65 yaş üstü hükümlülerle ilgili düzenlemelere sözümüz yok ama çocuk kapalı infaz kurumları uygulamasına karşıyız" dedi. Özellikle Covid-19 izinli hükümlüleriyle aynı durumda olan mahpuslara eşitlik sağlanmamasını "kanunun ana eksiği" olarak tanımladı.