TBMM Dilekçe Komisyonuna 28. Yasama Dönemi'nde 10 bin 660 başvuru yapıldı - Son Dakika
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TBMM Dilekçe Komisyonuna 28. Yasama Dönemi'nde 10 bin 660 başvuru yapıldı

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna, 15 Mayıs 2023'ten bu yana 10 bin 660 başvuru yapıldı. Komisyona içecekler için cam şişe kullanılmasının yasaklanması, toplu ulaşım ücretlerinin yolcuların ağırlığına göre belirlenmesi gibi ilginç istekler de iletildi.

07.08.2024 11:12
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TBMM Dilekçe Komisyonuna 28. Yasama Dönemi'nde 10 bin 660 başvuru yapıldı. Komisyona içecekler için cam şişe kullanılmasının yasaklanması, toplu ulaşım ücretlerinin yolcuların ağırlığına göre belirlenmesi gibi ilginç istekler de iletildi.

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna, 15 Mayıs 2023'ten bu yana 10 bin 660 başvuru yapıldı. Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, 23 toplantıda önceki dönemlerden devrolanlarla birlikte 18 bin 215 başvuruyu karara bağladı. Mevzuata uygun olmayan ya da mükerrer başvurular işlemden kaldırılırken, bazı dilekçelerin ise incelemesi devam ediyor.

Vatandaşların yüzde 86'si elektronik posta, yüzde 6'sı posta, geri kalanı ise elden, faks, milletvekilleri ve kurumlar aracılığıyla Dilekçe Komisyonuna başvuruda bulundu.

İlginç dilekçeler

Komisyona son dönemde iletilen talepler arasında ilginç dilekçeler de yer aldı.

Bir vatandaş, belediyelerin borçlanmalarına sınır getirilmesini ve borçlarını ödeyemeyen belediyelerin tekrar borçlanmalarına izin verilmemesini talep etti.

Bedelli askerlik ücretinin asgari ücrete göre belirlenmesi veya zorunlu askerlik hizmetinin kaldırılması talebi ile otomobil, telefon ve televizyonlardan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaması istekleri de Komisyona iletildi.

Komisyona yapılan başvurular arasında, açık alanda sigara içilmesinin yasaklanması ve sigara içilebilen özel alanlar belirlenmesi de dikkati çekti.

Bir başvurucu, ülke genelinde içecekler için cam şişe kullanılmasının yasaklanmasını, bir başkası da toplu ulaşım ücretlerinin yolcuların ağırlığına göre belirlenmesini talep etti.

"Netanyahu TBMM tarafından terörist ve soykırımcı ilan edilsin"

Bazı vatandaşlar, idam cezasının geri getirilmesini, bazıları ise uzlaştırma kapsamının genişletilmesi ve infaz düzenlemelerinde değişiklik yapılması istedi.

Nüfus artışını teşvik edici uygulamalar yapılmasını talep eden vatandaşlar, doğum izni sürelerinin düzenlenmesini, 3 veya 4 çocuğu olan kamu görevlilerine ek haklar getirecek düzenlemeler yapılmasını talep etti.

Bir başvurucu, memur ve kamu işçilerine verilen enflasyon farklarının özel sektör çalışanlarına da verilmesi için Komisyona başvuruda bulundu.

Kamu personel alımında 35 yaş şartının kaldırılması, memur ve memur emeklisi maaşlarının yükseltilmesi, memur kadınlar için doğum sonrası ücretli izin süresinin uzatılması gibi talepler de Komisyon gündemine taşındı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'e yönelik saldırıları da vatandaşların Meclise yaptığı başvuruların konuları arasında yer buldu. Bir vatandaş, Türkiye-İsrail çifte vatandaşlığı bulunanlardan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına katılanların Türk vatandaşlığından çıkarılmasını gündeme getirirken, bir başka vatandaş da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun TBMM Genel Kurulu tarafından terörist ve soykırımcı ilan edilmesini talep etti.

Komisyon tarafından başvurucunun bu talebine cevaben, 29 Mayıs'ta TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "İsrail'in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair TBMM Kararı" paylaşıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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