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Almanya, İsveç'in NATO'ya katılımını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Almanya, İsveç'in NATO'ya katılımını memnuniyetle karşıladı

Almanya'nın, TBMM'de İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinden memnuniyet duyduğu bildirildi. Alman hükümeti, İsveç'in NATO üyeliğini onaylama kararını önemli ve doğru bir adım olarak değerlendirdi. İsveç'in katılımının NATO ittifakını güçlendireceği vurgulandı. Almanya, İsveç'in katılım sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını umuyor.

Almanya, İsveç\'in NATO\'ya katılımını memnuniyetle karşıladı
24.01.2024 - 00:11,
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Almanya'nın, TBMM'de İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinden memnuniyet duyduğu bildirildi.

Başbakan Olaf Scholz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama kararının önemli ve doğru olduğunu vurgulayarak, "Bu karar ittifakımızı güçlendirmektedir. İsveç'in çok yakında Atlantik İttifakına resmen katılabileceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin Türk parlamentosunun İsveç'in NATO üyeliğini onaylama kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu önemli ve doğru bir karardır." ifadesini kullandı.

Hebestreit, Finlandiya'nın katılımı gibi, İsveç'in yaklaşan katılımının da NATO ittifakını bir bütün olarak daha da güçlendireceğini aktardı.

Bu katılımların Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa doğrudan bir tepki olduğunu belirten Hebestreit, Alman hükümetinin (İsveç'in) katılım sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesini umduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da TBMM'nin bugün önemli bir adım atarak İsveç'in NATO'ya katılımının önünü açtığı belirtildi.

Açıklamada, "İsveç NATO'yu daha güçlü kılacaktır. İsveçli dostlarımızı İttifakta ağırlayabilmemiz için Macaristan'ın kalan adımları tamamlamasının tam zamanıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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Almanya, İsveç, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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