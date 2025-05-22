TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Erhan Usta: "Tsk ile İlgili Maddelerin Buraya Yazılması Çok Büyük Bir Cüret" - Son Dakika
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Erhan Usta: "Tsk ile İlgili Maddelerin Buraya Yazılması Çok Büyük Bir Cüret"

22.05.2025 13:50  Güncelleme: 15:31
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TSK'da atama yetkisi veren düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "TSK ile ilgili maddelerin buraya yazılması çok büyük bir cüret. Teğmenden albaya kadar bütün rütbelerin ihraç edilmesine ilişkin maddenin buraya getirilmesi kendi başına bir meseledir. Bunun geri çekilmesi sevindirici, fakat bunu yapmaya kalkışmanın çok kötü olduğunu ifade ediyorum. Böyle bir şeye ihtiyaç yok" dedi.

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TSK'da atama yetkisi veren düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "TSK ile ilgili maddelerin buraya yazılması çok büyük bir cüret. Teğmenden albaya kadar bütün rütbelerin ihraç edilmesine ilişkin maddenin buraya getirilmesi kendi başına bir meseledir. Bunun geri çekilmesi sevindirici, fakat bunu yapmaya kalkışmanın çok kötü olduğunu ifade ediyorum. Böyle bir şeye ihtiyaç yok" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, belediyelere ilişkin düzenlemeler ile 703 sayılı KHK'daki Cumhurbaşkanına teğmen ve albay rütbeleri arasındaki subayları disiplinsizlik gerekçesiyle ihraç yetkisi veren hükümlerin Anayasa Mahkemesi'nce iptalinin ardından yeniden yapılan düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. AK Parti, teklifte Cumhurbaşkanına TSK'da disiplinsizlik nedeniyle görevden alma yetkisi veren maddeler yeniden değerlendirilmek üzere teklif metninden çıkarılacağını açıkladı. 3'üncü maddede yer alan ve TSK'da rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanı tarafından değiştirilmesini sağlayacak madde ise teklifteki yerini koruyacak. Konuya ilişkin konuşan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta şunları söyledi:

"Bir yanlıştan dönüldü ama buna kim neden cesaret etti?"

"TSK ile ilgili maddelerin buraya yazılması çok büyük bir cüret. Teğmenden albaya kadar bütün rütbelerin ihraç edilmesine ilişkin maddenin buraya getirilmesi kendi başına bir meseledir. Bunun geri çekilmesi sevindirici fakat bunu yapmaya kalkışmanın çok kötü olduğunu ifade ediyorum. Böyle bir şeye ihtiyaç yok. TSK için de bu var ama keyfe keder bir şekilde Cumhurbaşkanının bütün hukuk kurallarını altüst edecek şekilde, anayasaya aykırı bir şekilde böyle bir yetki verilmeye çalışılmış olmasını son derece yanlış buluyorum. Bir yanlıştan dönüldü ama buna kim neden cesaret etti irdelenmesi gerekir. Bu Türk devletinin en güçlü unsuru olan TSK'nın siyasallaşmasından başka bir sonuç doğurmaz.

Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) ilişkin düzenlemelere ilişkin ise Usta, "1982 Anayasası'nın getirdiği düzenlemelerle YÖK'e 7 üyeyi Cumhurbaşkanı atıyor. 7 tanesini Bakanlar Kurulu, 7 tanesini de üniversiteler arası kurul atıyor. Cumhurbaşkanı tarafsız, Bakanlar Kurulu'nda da konsensus aranıyor. Bunlara antidemokratik diyeceğiz ama mevcutta 14 tanesini Cumhurbaşkanı atıyor, 7 tanesini Üniversitelerarası Kurul atıyor. Cumhurbaşkanı bunları beğenmezse onların yerine de yenisini atabiliyor. AK Parti'nin demokrasi anlayışı bu. Burada yapılması gereken bu sistem değişikliğinden sonra parlamentoya yetki verilebilirdi. 7 tanesini de parlamento atasın denilebilirdi."

"Bu yetki hiç kullanılmadı, ihtiyaç olursa kullanılabilir"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, 3. maddedeki Cumhurbaşkanına TSK'da atama yetkisi verilmesine ilişkin, "Askeriyede bazı bekleme süreleri var. Asteğmenin 8 ay, teğmenin 3 yıl, üst teğmenin 6 yıl gibi. Buradaki temel amaç şu; darbe girişimi yaşadık bunun neticesinde bu darbeye katılmış kişilerin ordudan atılmasıyla belli kademelerdeki subaylarımızda eksiklikler oldu. Dolayısıyla buradaki eksikleri gidermek adına herhangi bir ihtiyaç olduğu zaman bir subayın erken yükseltilmesi ya da ihtiyaç yoksa bekletilmesidir. Bu yetki Cumhurbaşkanı tarafından hiç kullanılmadı ama ihtiyaç olursa kullanabilir" dedi.

"Demokrasi tartışması yapmak isteyen odama geçsin"

Güneş'in "Demokrasi iyi bir şey ama bazen baskıyla istemediğimiz şeyler yaptırıyor, EYT düzenlemesi gibi" sözleri tartışma yarattı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun " Sokrates'ten sonra bu çatı altında en farklı demokrasi tanımınıyaptınız"; CHP Malata Milletvekili Veli Ağbaba'nın "Allah hastalarını korusun" sözleri gerginliğe neden oldu. Komisyon Başkanı Mehmet Muş ise, "Kim demokrasi tartışması yapmak istiyorsa İsmail Bey'le benim odama gitsin, tartışsın" dedi.

"Askeriye müesses nizamı olan en ciddi kurumlarımızdan birisi"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise "Askeriye müesses nizamı olan en ciddi kurumlarımızdan birisi. Bunu da keyfiyet usulüne göre yaparsanız müesses nizamı bozarsınız. FETÖ ile birlikte TSK'nın köküne kibrit suyu döktünüz. Siz Atatürk'ü sıkışınca hatırlıyorsunuz şimdi tekrar unuttunuz. Hem orduda hem devletin diğer kurumlarında ciddi bir tarikat örgütlenmesi var. Bir tarikat örgütlenmesini desteklediğini de biliyoruz. Bunun başınıza ne açacağı tecrübelerle sabit. 15 Temmuz'dan ders çıkartmanızı bekliyoruz. Uçaklara bombayı 15 Temmuz'dan daha önce koydunuz. Dolayısıyla TSK'nın yapısıyla oynamanın kimseye bir faydası olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Erhan Usta: 'Tsk ile İlgili Maddelerin Buraya Yazılması Çok Büyük Bir Cüret' - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Erhan Usta: "Tsk ile İlgili Maddelerin Buraya Yazılması Çok Büyük Bir Cüret" - Son Dakika
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