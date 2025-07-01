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TBMM ve Siyaset Gündemi

01.07.2025 00:10
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Irak'la görüşecek; CHP toplantı ve miting düzenleyecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/12.30/12.45/13.45)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "100 KARASI" toplantısına iştirak edecek, Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/13.30/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti Meclis Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "AB- Türkiye Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu" toplantısının açılış ve ortak basın bildirisi programına katılacak.

(Ankara/09.30/13.30)

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DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs etabıyla ilgili Fişekhane'de basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/13.00)

2- Fenerbahçe Futbol Takımının 2025-2026 sezonu formalarının tanıtımı, Ülker Stadı'nda yapılacak.

(İstanbul/20.00)

3- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Manchester City- Al Hilal ve Real Madrid- Juventus maçları yapılacak.

(Orlando/04.00/Miami/22.00)

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Kaynak: AA

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