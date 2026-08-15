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TCG Gemlik'ten Libya'ya Eğitim

TCG Gemlik\'ten Libya\'ya Eğitim
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TCG Gemlik fırkateyni, Libya Deniz Kuvvetlerine uygulamalı eğitimler verdi.

(ANKARA) - TCG Gemlik fırkateyninde "Libya-Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık Faaliyetleri" kapsamında, 10-12 Ağustos tarihlerinde Libya Deniz Kuvvetleri personeline uygulamalı eğitimler verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Görev Grubu (TDGG) görevine devam eden TCG Gemlik fırkateyni, 'Libya-Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık Faaliyetleri' kapsamında, Libya Deniz Kuvvetleri personeline uygulamalı eğitimler verdi" denildi.

Kaynak: ANKA

Savunma, Güncel, Libya, Son Dakika

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