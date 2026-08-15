TCG Gemlik'ten Libya'ya Eğitim
TCG Gemlik fırkateyni, Libya Deniz Kuvvetlerine uygulamalı eğitimler verdi.
(ANKARA) - TCG Gemlik fırkateyninde "Libya-Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık Faaliyetleri" kapsamında, 10-12 Ağustos tarihlerinde Libya Deniz Kuvvetleri personeline uygulamalı eğitimler verdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Görev Grubu (TDGG) görevine devam eden TCG Gemlik fırkateyni, 'Libya-Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık Faaliyetleri' kapsamında, Libya Deniz Kuvvetleri personeline uygulamalı eğitimler verdi" denildi.
Kaynak: ANKA
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