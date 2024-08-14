TCG Kınalıada Aden Körfezi'nde deniz haydutluğu ile mücadelede görev yaptı - Son Dakika
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TCG Kınalıada Aden Körfezi'nde deniz haydutluğu ile mücadelede görev yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kınalıada korvetinin Aden Körfezi'nde Türk Deniz Kuvvetleri komutasındaki Birleşik Görev Kuvveti 151'e destek görevi gerçekleştirdiğini açıkladı. Korvet, Salalah/Umman ve Cibuti'ye de liman ziyaretleri gerçekleştirdi.

14.08.2024 20:46
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Kınalıada korvetinin, "deniz haydutluğu" ile mücadele kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri komutasındaki Birleşik Görev Kuvveti 151'e Aden Körfezi'nde destek görevi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla gittiği ?Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG Kınalıada korvetimiz, 'deniz haydutluğu' ile mücadele kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri komutasındaki Birleşik Görev Kuvveti 151'e (CTF-151) 1-10 Ağustos 2024 tarihleri arasında Aden Körfezi'nde doğrudan destek görevi gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Korvetin, 4-6 Ağustos tarihleri arasında Salalah/Umman'a ve 8-13 Ağustos tarihleri arasında ise Cibuti'ye liman ziyaretlerinde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salalah/Umman'a liman ziyareti kapsamında, TCG Kınalıada Komutanı ve Maskat Askeri Ataşemiz tarafından, Salalah Deniz Komutanı'na makam ziyareti gerçekleştirildi. Cibuti liman ziyareti kapsamında ise personelimiz, Cibuti Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline gemide muhabere, seyir/gemicilik ve yangın eğitimleri verdi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TCG Kınalıada Aden Körfezi'nde deniz haydutluğu ile mücadelede görev yaptı - Son Dakika

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