Türk Devleti Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin vatandaşları için ortak kontuar kuruluyor. İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirilecek yeni uygulamayla yolcuların seyahatlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Geçtiğimiz ay Ankara'da düzenlenen TDT Devlet Başkanları Konseyinde projeye ilişkin mutabakata varılmıştı. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı'nda belirlenecek bir kontuarda TDT üye devlet vatandaşları uçuş öncesi işlemlerini, check-in ve bagaj teslim işlerini bu kontuardan yapacak. İlk olarak İstanbul Havalimanı'nda uygulanacak projeyle TDT üyesi ülkelerin vatandaşları, Türk vatandaşlarının kullandığı pasaport kontrol noktalarını da kullanabilecek.