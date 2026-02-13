TED Üniversitesi'nden Mahalle-Üniversite İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TED Üniversitesi'nden Mahalle-Üniversite İş Birliği

TED Üniversitesi\'nden Mahalle-Üniversite İş Birliği
13.02.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TED Üniversitesi, mahalle ve üniversite iş birliği ile sürdürülebilir projeler geliştirdi.

TED Üniversitesi, üniversite-kent etkileşimini güçlendirmek ve toplumsal katkı çalışmalarını yerel ölçekte somut ve sürdürülebilir projelere dönüştürmek amacıyla 'Mahalle–Üniversite İş Birliği Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı.

Çok sayıda muhtarın yer aldığı programda, üniversitenin bilgi birikimi ile mahallelerin sahadaki deneyimi aynı zeminde buluştu. Eğitim, sosyal destek, kültür-sanat, spor, gençlik çalışmaları ve yerel dayanışma gibi farklı temalarda yüzlerce somut öneri geliştirildi. Çalıştay kapsamında TED Üniversitesi'nin toplumsal katkı vizyonu ve iyi uygulama örnekleri paylaşılırken, muhtarlar mahallelerinde karşılaştıkları öncelikli ihtiyaç alanlarını ve çözüm önerilerini doğrudan aktarma fırsatı buldu.

PROJE TEMELLİ UYGULAMA HEDEFİ

Katılımcı ve çözüm odaklı yöntemle yürütülen çalıştayda ortaya çıkan fikirlerin, önümüzdeki dönemde muhtarların öncülüğünde ve TED Üniversitesi'nin akademik desteğiyle proje temelli uygulamalara dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu iş birliği modeliyle, üniversitenin araştırma ve uzmanlık kapasitesi ile mahallelerin yerel ihtiyaç bilgisi bir araya getirilerek ölçülebilir ve sürdürülebilir etki yaratacak çalışmaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

TOPLUMSAL KATKIDA KURUMSAL YAKLAŞIM

TED Üniversitesi, toplumsal katkıyı yalnızca akademik bir faaliyet alanı olarak değil; yerel paydaşlarla birlikte tasarlanan, birlikte uygulanan ve birlikte üretilen bir süreç olarak ele almaktadır. Mahalle-Üniversite İş Birliği Çalıştayı, üniversite-mahalle etkileşimini kurumsal bir zemine taşıyan ve yerel ölçekte somut değer üretmeyi amaçlayan önemli bir başlangıç adımı olarak kayda geçmesi hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TED Üniversitesi'nden Mahalle-Üniversite İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır İşçiler bayram etti Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

15:45
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
15:36
Son karar verildi Real Madrid’de Arda Güler’e yeni rol
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
14:15
Kenti hortum vurdu Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 16:06:52. #7.11#
SON DAKİKA: TED Üniversitesi'nden Mahalle-Üniversite İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.