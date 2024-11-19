Tehdit eden baba tutuklandı - Son Dakika
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Tehdit eden baba tutuklandı

Tehdit eden baba tutuklandı

İzmir'de, boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden baba, çocuğunun boğazına bıçak dayadı.

19.11.2024 13:16
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı görüntüleri sosyal medyada yayınlayan kişi tutuklandı.

Karabağlar'da dün akşam saatlerinde ikamet ettiği adreste gözaltına alınan Şiyar A'nın (32) polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Şiyar A'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, eşinin kendisine iftira attığını savunarak "Ben bir şey yapmadım. Bu görüntüler eski." dediği öğrenildi.

Zanlı Şiyar A, sevk edildiği hakimlikçe "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

Olay

Burdur'da bulunan Fatma A. (26), İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Şiyar A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurmuştu.

Şikayet üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmış, Şiyar A. gözaltına alınmıştı.

Babanın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A'nın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Karabağlar, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Şiyar, izmir, Baba, Son Dakika

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