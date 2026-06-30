Tehlikeli Sürüş: Ayağa Kalkarak Motosiklet Kullandı - Son Dakika
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Tehlikeli Sürüş: Ayağa Kalkarak Motosiklet Kullandı

30.06.2026 17:47
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Alanya'da elektrikli motosiklet ile trafiği tehlikeye atan sürücü, cep telefonuyla kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, elektrikli motosikletin üzerinde ayağa kalkarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki D-400 kara yolunda seyreden ve kimliği henüz belirlenemeyen elektrikli motosiklet sürücüsü, hareket halindeyken ayağa kalktı.

Kollarını yana açarak metrelerce bu şekilde ilerleyen sürücü, hem kendi can güvenliğini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Sürücü, tehlikeli hareketlerini sürdürdükten sonra gözden kayboldu.

Sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, arkasından seyreden başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Kaynak: AA

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