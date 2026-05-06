Tekin ve Xiaoping'ten Eğitim İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekin ve Xiaoping'ten Eğitim İş Birliği

06.05.2026 02:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, OECD Zirvesi'nde Çinli Bakan Xiaoping ile eğitim alanında iş birliği görüşmesi yaptı.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, OECD Beceriler Zirvesi kapsamında Çin İnsan Kaynakları Sosyal Güvenlik Bakanı Wang Xiaoping ile bir araya geldi.

Bakan Tekin, İstanbul'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Beceriler Zirvesi kapsamında Çin İnsan Kaynakları Sosyal Güvenlik Bakanı Wang ile görüştü. Tekin, Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin resmi olarak başlamasının 55. yılı olduğuna ancak iki ülke arasında binlerce yıllık bir ilişki bulunduğuna ifade ederek, şunları söyledi:

"Karşılıklı olarak hükümet burslarından eğitim ve öğretim teknolojilerine kadar, mesleki teknik eğitimden öğretmenlerin eğitimine kadar birçok alanda iş birliği yapmak isteriz. Bu köklü ilişkileri geliştirmek için çok küçük bir çaba bile yeterli olabilir. 55. yılı da bu anlamda bir imkan olarak değerlendirebiliriz. Biz, Çin'le eğitim alanında daha yakın bir iş birliğini kurgulamak için hazırız."

Bakanlık, Çinli Bakan Xiaoping'in de Türkiye ve Çin'in gelişmekte olan iki büyük ekonomi olduğuna işaret ettiğini, Devlet Başkanları düzeyindeki diplomatik temaslar sayesinde dostane ikili ilişkilerin yeni bir noktaya taşındığını kaydetti. Öte yandan, Xiaoping'in, Çin ile Avrupa ve Çin ile Türkistan arasında Türkiye'nin kilit rolü oynadığını belirttiği ve ikili ekonomik ilişkilerden halklar arasındaki iletişime kadar iyi ilişkilerin günden güne arttığını vurguladığı belirtildi.

Bu yıl Eylül ayında Çin'in Şangay kentinde Finans Becerileri Zirvesi düzenleyeceklerini kaydeden Xiaoping, zirveye Bakan Tekin'i davet etti. Bakan Tekin, bu zirveye katılmaktan memnuniyet duyacağını, bu kapsamda eğitim alanında iş birliğini artırmak için çalışma grupları da oluşturulabileceğini dile getirdi. Görüşmede Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve Bakanlık bürokratları da yer aldı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekin ve Xiaoping'ten Eğitim İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:41:40. #7.13#
SON DAKİKA: Tekin ve Xiaoping'ten Eğitim İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.